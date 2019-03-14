سقوط قتلى في انفجار جنوب غربي إيران

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس 14 مارس / آذار، إثر انفجار أنبوب غاز جنوب غربي إيران.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi انفجار قنبلتين شرقي إيران

طهران — سبوتنيك . لقي 5 إيرانيين مصرعهم وأصيب 6 آخرون، اليوم الخميس 14 مارس / آذار، بانفجار خط أنابيب غاز بين مدينة الأهواز وميناء مدينة ماهشهر السريع جنوبي البلاد.

وقال رئيس مركز الطوارئ في محافظة خوزستان، شهیار میرخشتي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس": "لقد قتل خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون من بينهم طفل وامرأة بانفجار خط أنابيب غاز بسبب تسرب الغاز منه عند طريق الأهواز — ميناء مدينة ماهشهر السريع"، مضيفا أن "تسرب الغاز أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى سبيدار مستشفى تلغاني في مدينة الأهواز لتلقي العلاج".

من جانبها أفادت وكالة إيسنا الإيرانية، عن رئيس مركز الطوارئ في إيران، مجتبى الخالدي، أنه "تم إرسال خمس سيارات إسعاف إلى مكان الانفجار لإسعاف المصابين، قائلا إن الحريق أدى إلى "اشتعال النيران في ثلاث سيارات شخصية وحافلة ركاب".

وأكد الخالدي أن فرق الإطفاء ما زالت تسعى إلى إطفاء النيران المشتعلة في مكان انفجار الأنبوب".

وقالت "رويترز" إن خط الأنابيب، يربط بين شبكة الغاز من مدينة ماهشهر إلى مدينة الأهواز.

وذكرت الوكالة أنه قتل طفل وامرأة في الانفجار.