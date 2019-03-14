"استفتاء جديد" على رأس مقترحات بريطانية للتعامل مع "بريكست"

أعلن البرلمان البريطاني أنه سيناقش تعديلات على مقترح رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من ضمنها ما قد يؤدي إلى إجراء استفتاء ثان على عملية الخروج (بريكست).

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب موقع مجلس العموم البريطاني "اختار رئيس مجلس العموم، جون بيركاو، أربعة تعديلات لمقترح الحكومة المتعلق بطلب تمديد المادة 50 [من معاهدة لشبونة] والذي من شأنه أن يؤخر الموعد المقرر لبريكست، وذلك بغرض إجراء نقاش".

وتشمل التعديلات المقترحة واحدا قدمته النائبة سارة وولاستون، والذي يقضي بـ "توجيه رئيسة الوزراء للمطالبة بتمديد الفترة المقررة في المادة 50 في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار 2019، بشكل يكفي لتشريع وإجراء تصويت عام يوافق فيه الشعب البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي أو وفق شروط يحددها البرلمان، أو الاحتفاظ بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد".

ويذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

ورفض مجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي، الخطة التي اتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202 وافقوا على الخطة.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.

وصوت البرلمان البريطاني في جلسة مساء أمس الأربعاء على تعديل في اتفاق البريكست يرفض خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بـ312 صوتا مقابل 308 ضد التعديل.

وبغالبية 391 صوتا مقابل 242، رفض النواب البريطانيون للمرة الثانية الثلاثاء الماضي، اتفاقا توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع بروكسل حول بريكسيت، وذلك قبل أسبوعين من الموعد المحدد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هذا التصويت غير ملزم ولا يؤثر على واقع الأمور ومنها احتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق.