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21:17 14 مارس/ آذار 2019
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    روبرت مولر

    مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح نشر تقرير مولر

    © REUTERS / Joshua Roberts
    العالم
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    اعتمد مجلس النواب للكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بالإجماع، قرارًا غير ملزم، بشأن ضرورة نشر تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، بعد انتهاء التحقيق في قضية "تدخل روسيا" في الانتخابات الأمريكية.

    واشنطن — سبوتنيك. وجاء في نص الوثيقة التي اعتمدت بالإجماع في وقت سابق من اليوم، أن الجمهور يجب أن يكون قادرًا على التعرف على تقرير مولر بالشكل الذي سيتم تقديمه به إلى النائب العام الأمريكي، باستثناء المعلومات التي لا يمكن نشرها بموجب القانون الأمريكي، في حين يجب أن يتلقى أعضاء الكونغرس النص الكامل للوثيقة.

    ترامب أمام مؤتمر لناشطين من اليمين المحافظ في اوكسون هيل بولاية ماريلاند
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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    وقال المدعي العام الأمريكي، وليام بار، الذي تولى مهام منصبه مؤخرًا ، للكونغرس إنه سيتصرف وفقًا للقانون في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد تمنع نشر التقرير.

    هذا ويشغل الديمقراطيون غالبية المقاعد في مجلس النواب بنتيجة الانتخابات النصفية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لكن القرار الذي اعتمد اليوم وغير الملزم حصل أيضًا على دعم من الجمهوريين: فقد صوت لصالحه 420 عضوًا في مجلس النواب، منهم 190 جمهوريًا.

    ويحقق المدعي الخاص روبرت مولر، منذ 2017، في قضية "تآمر" ترامب مع روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونفى الكرملين والبيت الأبيض أي علاقات بين موسكو وترامب. ويأتي هذا التحقيق إلى جانب التحقيق الجاري في كلتا غرفتي الكونغرس الأمريكي و مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

    ونفت روسيا في أكثر من مناسبة، اتهامات الاستخبارات الأميركية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثا عن التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الولايات المتحدة وبلدان أخرى، بأنه لا يوجد دليل يدعم ذلك. وأعلن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون أيضا،ً بأنه تلقى تأكيدات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأميركية.

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    الكلمات الدلالية:
    مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية, التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية, الحكومة الأمريكية, روبرت مولر, الولايات المتحدة
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