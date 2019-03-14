قصر باكنغهام يعلن رسميا: هاري وميغان سيستقلان بحياتهما

وتقاسم هاري وميغان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، طاقم الموظفين مع وليام وكيت منذ زواجهما في مايو/أيار العام الماضي، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Paul Grover نهاية الأربعة الرائعين... الأمير هاري ينفصل عن شقيقه وليام

ووافقت الملكة إليزابيث ، ملكة بريطانيا، الآن على السماح لهما بالاستقلال داخل القصر هذا الربيع.

وذكر قصر باكنغهام في بيان "هناك مكتب خاص الآن لدوق ساسكس والذي يدعم أنشطة الدوقة منذ خطبة سموهما في نوفمبر 2017".

وأضاف البيان "ستضمن هذه الخطوة التي يتم التخطيط لها منذ فترة طويلة وجود ترتيبات تقدم الدعم الدائم لعمل الدوق والدوقة مع بدئهما لحياتهما الأسرية وانتقالهما لمكان إقامتهما الرسمي في مقر فروجمور الملكي".

وذكرت صحف بريطانية منذ نهاية العام الماضي، أن هناك خلافات بين طرفي الرباعي الملكي، هاري وميغان ماركل من جانب ووليام وكيت ميدلتون من جانب آخر، لكن لم تظهر أي مؤشرات على مثل ذلك الخلاف في العلن.

وبدا الأميران وزوجتاهما على وفاق عندما حضر الأربعة معا يوم الكومنولث في لندن.

ويأتي التغيير في الوقت الذي تنتظر فيه العائلة الملكية مولود ميغان ماركل الأول من حفيد الملكة هذا الربيع.

كما يستعد هاري وزوجته للانتقال من مقر إقامتهما في قصر كنسيغتون، حيث يقيم وليام وكيت، إلى منزل جديد على أراضي قلعة ويندسور.

ومقر فروجمور الملكي هو جزء من مقر إقامة تابع للأسرة الملكية منذ القرن الـ 18، وكان الزوجان أقاما به حفل الاستقبال المسائي بعد مراسم زفافهما التي أقيمت في قلعة ويندسور.