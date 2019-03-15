وزارة الطاقة الأمريكية: إمكانية بيع الغاز إلى أوكرانيا معقدة بسبب مضيق كيرتش

أعلن نائب وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، للصحفيين على هامش أعمال مؤتمر "سيرا ويك" للطاقة في تكساس، بأن إمكانية بيع الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا معقدة بسبب الوضع المحيط بمضيق كيرتش.

هيوستن — سبوتنيك. وقال برويليت لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن خطط توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا: "لا أعرف ما الخطط الموجودة. بالطبع، لقد تغير الموقف بعض الشيء".

© Sputnik . Grigory Sysoev زاخاروفا: روسيا لن تسمح باستفزازات جديدة في مضيق كيرتش

وأضاف برويليت: "إن شحن الغاز إلى (منطقة) البحر الأسود معقدة للغاية الآن بسبب الأنشطة المحيطة بمضيق كيرتش. لذلك أنا لا أعرف ما إذا كان سوقا حيا للغاز الطبيعي المسال، لكننا سنكون سعداء بدراسته".

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الطاقة بأن بلاده ستفرض عقوبات ضد الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروع "التيار الشمالي — 2".

وقال بهذا الصدد: "لقد تحدثنا في الماضي ونقول مرة أخرى علنا أن الشركات التي تتعامل مع خط الأنابيب [التيار الشمالي — 2] معرضة لخطر عقوباتنا".

وأكد أن هذا القرار سيتخذ بنهاية المطاف من قبل وزارة الخارجية ورئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وليس من قبل وزارة الطاقة الأمريكية.

في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر ، انتهكت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، بيرديانسك، ونيكوبول، وياني كابو، الحدود الروسية ودخلت منطقة المياه المغلقة في البحر الإقليمي، وبعد ذلك انتقلت إلى مضيق كيرتش. الأطقم الأوكرانية لم تستجب لمطالب السلطات الروسية، أثناء قيامها بمناورات خطيرة.

واحتجزت السفن التي بها 24 بحارا، تلقى ثلاثة منهم مساعدات طبية. ولم تكن حياة الجنود الأوكرانيين في خطر. بعد الحادث، تم فتح قضية جنائية ضدهم بسبب العبور غير القانوني لحدود الدولة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها ستعطي أوكرانيا 10 ملايين دولار كتعويض بعد الحادث في مضيق كيرتش.