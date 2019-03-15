أردوغان يعلق على هجوم المسجدين في نيوزيلندا

وغرد أردوغان عبر حسابه على "تويتر" قائلا "بالنيابة عن بلدي، أقدم تعازي للعالم الإسلامي وشعب نيوزيلندا الذين استهدفهم ذلك العمل المقيت، وهو آخر مثال على تصاعد العنصرية والإسلاموفوبيا".
On behalf of my country, I offer my condolences to the Islamic world and the people of New Zealand, who have been targeted by this deplorable act — the latest example of rising racism and Islamophobia.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 15, 2019
كما علق ممثل الرئيس التركي، إبراهيم كالين، اليوم الجمعة، على الحادث الإرهابي الذي ضرب مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
We strongly condemn the fascist terrorist attack in #ChristChurch.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 15, 2019
May Allah have mercy on those who lost their lives today.
This cowardly act shows how anti-Muslim rhetoric and hatred leads to murderous acts.
The world must break its silence over Islamophobic hatred.
وكتب كالين على صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلا: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي النازي في كرايست تشيرش ورحم الله من ماتوا اليوم".
وأضاف قائلا: "هذا الهجوم الجبان يبين كيف أن الخطاب المعادي للمسلمين والكراهية يؤديان إلى القتل حيث ينبغي على العالم أن يكسر صمته عن الكراهية والإسلاموفوبيا".
وأدى الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا إلى مقتل 40 شخصا وجرح 20 آخرين.
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