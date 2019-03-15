نشر المعلومات الأولية عن منفذ هجوم نيوزيلندا

نفذ رجل أسترالي، اليوم الجمعة، مذبحة في مدينة في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، راح ضحيتها عشرات المصلين داخل مسجدين.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية معلومات أولية عن منفذ الهجوم، حيث قالت إنه رجل أبيض أسترالي الجنسية، يبلغ من العمر 28 عاما، وعرف نفسه باسم "برينتون تارانت" على تويتر، حيث بث مقطع فيديو مباشر على الإنترنت أثناء ارتكابه المجزرة.

© REUTERS / STRINGER ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

يشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية إطلاق النار في المسجدين، فيما أظهرت لقطات أحد منفذي الهجوم يرتدي لباسا عسكريا دخل المسلح مسجد النور بشارع دينز في مدينة كرايست تشيرش في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهيرة يوم الجمعة 15 مارس/آذار، وذلك خلال صلاة الجمعة.

وأوضحت الديلي ميل أن القاتل يميني متطرف، كان ينشر باستمرار صورا لبندقيته مصحوبة بكتابات متطرفة، ونشر بيانا من 87 صفحة قبل ارتكاب جريمته بساعات.

ودعا أحد منفذي الهجوم إلى متابعة أحد حسابات التواصل الاجتماعي على موقع تويتر، وذكر موقع pastemagazine أن منفذ الهجوم قام بتصوير مقطع بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق المذبحة وخلال المقطع دعا المشاهدين إلى الاشتراك بحساب يدعى "PewDiePie".

في سياق متصل نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن شاهد عيان، يدعى لين بنها، قوله إنه رأى رجلا يرتدي ملابس سوداء يدخل المسجد ثم سمع صوت إطلاق النار، ثم بدأ فرار الناس من المسجد في حالة ذعر

وأوضح الشاهد الذي يعيش بجوار المسجد، إن المسلح فر من المسجد، وأسقط ما يبدو أنه سلاح نصف آلي أمام منزله وهرب، وتابع: "رأيت قتلى في كل مكان، كان هناك 3 عند المدخل وعند الباب المؤدي إلى المسجد وأشخاص داخل المسجد، إنه أمر لا يصدق".

يشار إلى أن الشرطة النيوزيلندية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت.