قناة عبرية: حماس أطلقت الصاروخين تجاه تل أبيب بالخطأ

قالت قناة عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة تل أبيب، يوم أمس الخميس، جاء بالخطأ.

وذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الجمعة، أنه لم تكن هناك نية لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق الصاروخين تجاه مدينة غوش دان بمحيط مدينة تل أبيب.

وأفادت القناة العبرية بأن الرد الإسرائيلي على قطاع غزة، ليلة الجمعة، لم يأخذ بعين الاعتبار أن الصاروخين أطلقا بـ"الخطأ"، فيما قالت القناة إن الصاروخين من طراز "إم 75" محلي الصنع، والذي تنتجه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وتوصلت القوات الإسرائيلية إلى هذه التقديرات قبل إطلاقها لسلسلة الغارات الجوية على قطاع غزة.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، أنه رغم هذا التقدير، فإن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 100 هدفا لحركة حماس في قطاع غزة.

מקורות בעזה לכאן חדשות: הושגה הפסקת אש בין ישראל לחמאס, הודות למאמץ התיווך המצרי. לדברי המקורות, המשלחת הביטחונית המצרית החלה במאמציה לאחר שיגור הרקטות לגוש דן, והם נמשכו במהלך הלילה והבוקר@galberger — כאן חדשות (@kann_news) ١٥ مارس ٢٠١٩

قالت قناة عبرية إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، صباح اليوم الجمعة، أنه تم التوصل لوقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، بعد ليلة دامية، استهدفت إسرائيل خلالها أكثر من 100 موقع داخل القطاع.