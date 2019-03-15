أردوغان مهاجما الفكر المتطرف في المجتمع الغربي: استهدفني واستهدف بلادنا

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الفكر المتطرف الذي بدأ بالانتشار في المجتمعات الغربية، ودعا إلى محاربة هذا التطرف الذي شبه انتشاره بمرض السرطان.

نقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله: "من الواضح أن الفكر الذي يمثله المجرم منفذ المذبحة (بنيوزيلندا) استهدفني واستهدف بلادنا وبدأ في التفشي كالسرطان بالمجتمعات الغربية".

© AFP 2018 / ludovic MARIN / AFP فرنسا تعزز إجراءاتها الأمنية لحماية أماكن العبادة بعد هجوم نيوزيلندا

ودعا أردوغان خلال مراسم بمناسبة وفاة السيدة "بريل دده أوغلو" العضو في مجلس الأمن والسياسة الخارجية بالرئاسة التركية، بمدينة إسطنبول، العالم إلى اتخاذ تدابير فورية ضد هذا التطرف وقال:

"أدعو العالم بأسره وخاصة الدول الغربية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد هذا التدهور الخطير الذي يهدد البشرية كلها".

وأشار الرئيس التركي إلى أن الهجوم كان مخططا له بشكل طويل ومسبق وأنه ليس سلوكا متهورا.

وحذر أردوغان من احتمال وقوع هجمات إرهابية مماثلة في العالم، ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة.

وكان الرئيس التركي أدان، اليوم الجمعة، الهجوم الدامي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا وأدى لمقتل عشرات الأشخاص، مؤكدا أن الهجوم دليل على تصاعد العنصرية والإسلاموفوبيا.

وغرد أردوغان عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "بالنيابة عن بلدي، أقدم تعازي للعالم الإسلامي وشعب نيوزيلندا الذين استهدفهم ذلك العمل المقيت، وهو آخر مثال على تصاعد العنصرية والإسلاموفوبيا".

وفي وقت سابق من الجمعة، استهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايتس تشيرس النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وفق آخر محصلة للشرطة.