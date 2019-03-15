خطیب صلاة الجمعة في طهران: إیران ألحقت الهزیمة بأمريكا

وأضاف آیة الله إمامي كاشاني، في خطبته الثانیة لصلاة الجمعة في طهران "أن كافة الانتصارات التي حققتها الجمهوریة الإسلامیة جاءت بتسدید من الله سبحانه وتعالى"، حسب وكالة "إرنا".
كما أشاد خطیب صلاة الجمعة بالمشاركة الجماهیریة للشعب الإیراني في مسیرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامیة في الـ11 من فبرایر/ شباط، والتي أفشلت كافة الدعایات الإعلامیة للأعداء.
وفي جانب آخر من خطبته، أشار آیة الله إمامي كاشاني، إلى الهجوم الإرهابي الضاري الذی استهدف مسجدین بنیوزیلندا؛ مؤكدا أن صلاة الجمعة تشكل قاعدة سیاسیة واجتماعیة هامة، وهي مصداق لوحدة الكلمة (بین المسلمین)، ومضیفا أن العدو مرعوب من هذا الموضوع.
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