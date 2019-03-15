خطیب صلاة الجمعة في طهران: إیران ألحقت الهزیمة بأمريكا

أكد خطیب صلاة الجمعة في طهران، آیة الله محمد إمامي كاشاني، أن أمريكا جندت كل ما لدیها من قوة ضد إیران، لكن الجمهوریة الإسلامیة وقفت بوجه حكومة ترامب وألحقت الهزیمة بها في العراق وسوریا.

وأضاف آیة الله إمامي كاشاني، في خطبته الثانیة لصلاة الجمعة في طهران "أن كافة الانتصارات التي حققتها الجمهوریة الإسلامیة جاءت بتسدید من الله سبحانه وتعالى"، حسب وكالة "إرنا".

© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA خطيب الجمعة في طهران: عصر الغطرسة والعنجهية في طريقه للاندثار

وأشار إلى البیانات الحكیمة لقائد الثورة الإسلامیة، سماحة آیة الله العظمى، السید علی الخامنئی ، خلال لقائه مع أعضاء مجلس خبراء القیادة، حیث نوه سماحته إلى أن العدو بات منهمكا یعمل وبكل ما لدیه من قوة لتصعید الضغوط على إیران؛ مؤكدا بذلك ضرورة تجنید كافة الإمكانیات وبحد أقصى ضد العدو.

كما أشاد خطیب صلاة الجمعة بالمشاركة الجماهیریة للشعب الإیراني في مسیرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامیة في الـ11 من فبرایر/ شباط، والتي أفشلت كافة الدعایات الإعلامیة للأعداء.

وفي جانب آخر من خطبته، أشار آیة الله إمامي كاشاني، إلى الهجوم الإرهابي الضاري الذی استهدف مسجدین بنیوزیلندا؛ مؤكدا أن صلاة الجمعة تشكل قاعدة سیاسیة واجتماعیة هامة، وهي مصداق لوحدة الكلمة (بین المسلمین)، ومضیفا أن العدو مرعوب من هذا الموضوع.