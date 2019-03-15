الملكة إليزابيث تعبر عن حزنها البالغ لهجوم نيوزيلندا

قالت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إنها تشعر بحزن بالغ لواقعة إطلاق الرصاص في مسجدين بمدينة "كرايست شيرش" في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، في هجوم أسفر عن سقوط 49 قتيلا على الأقل.

وذكرت الملكة إليزابيث، وهي رأس الدولة في نيوزيلندا، "شعرت بحزن بالغ للأحداث المروعة في كرايست شيرش اليوم. نقدم أنا والأمير فيليب تعازينا لأسر وأصدقاء من فقدوا أرواحهم"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب: هجوم نيوزيلندا "مذبحة مريعة" وأبرياء جرى قتلهم عبثا

وأضافت "أود أيضا أن أثني على خدمات الطوارئ والمتطوعين الذين يقدمون الدعم للجرحى. قلبي ودعائي لكل أهل نيوزيلندا في هذا الوقت الصعب".

وكانت رئيس الوزراء النيوزيلاندية، جاسيندا أرديرن، قد أكدت مقتل 40 شخصا وإصابة 20 آخرين، في هجومين وقعا على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند.

وأعلنت أرديرن أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، مؤكدة أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أية قائمة من قوائم المراقبة".

وأعلن رئيس شرطة مدينة كرايست تشيرش، مايك بوش، القبض على 4 أشخاص متهمين بالتورط في حادث إطلاق النار في المسجدين.

ونقلت قناة "نيوزيلند هيرالد" المؤتمر الصحفي لرئيس شرطة المدينة، وقال خلاله إنه تم القبض على أربعة أشخاص المشتبه بهم، وسيتم التحقيق معهم لمعرفة مجريات الحادثة.

وأضاف بوش قائلا "لا نعرف شيئا عن المتورطين الآخرين بالهجوم والتحقيق سيساعدنا على معرفة المزيد".

كما أكد بوش أن الشرطة المحلية تصرفت بجرأة وسرعة لضبط الأمور، وقامت باعتقال المشتبه بهم خلال ساعات بعد حدوث الهجوم الإرهابي في المنطقة.