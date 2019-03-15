نادي برشلونة ينعي ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

أعرب نادي كرة القدم الإسباني "برشلونة"، اليوم الجمعة، عن تعازيه بضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

نشر حساب النادي عبر موقع "تويتر" تغريدة قال فيها " خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في حادث نيوزيلندا الإرهابي".

خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا #حادث_نيوزيلندا_الإرهابي — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 15, 2019

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوما بإطلاق النار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت الشرطة مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة بأنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".د