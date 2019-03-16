محافظ "المركزي" الإيراني: قريبا... تسجيل الآلية المتناظرة مع "آينستكس"

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أنه سيتم قريبا تسجيل الآلية المالية الإيرانية المتناظرة مع الآلية المالية الأوروبية الخاصة المسماة "آينستكس".

وأعلنت العلاقات العامة للبنك المركزي الإيراني، أن همتي قال في تصريح له مساء الجمعة، إن الآلية المالية الإيرانية الخاصة ستسمي (STFI)، وستكون متناظرة مع الآلية المالية الأوروبية الخاصة (INSTAX) المقترحة من قبل الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

© REUTERS / AKO RASHEED الرئيس العراقي ومحافظ البنك المركزي الإيراني يبحثان توسيع التبادل التجاري

وأضاف همتي أن تسجيل هذه الشركة لا يعني إطلاقا توقف إيران بانتظار تفعيل الآلية الأوروبية، وسنستمر في استراتيجيتنا المتخذة لكيفية التوفير المالي والتجارة للبلاد في ظروف الحظر عبر الأساليب والطرق الخاصة التي قمنا بوضعها، خاصة عن طريق دول الجوار وسائر الشركاء التجاريين.

وقال همتي إنه وفي ضوء المحادثات التي أجراها زملائه في البنك المركزي في طهران، خلال الأسبوع الماضي مع مندوبي الدول الأوروبية الثلاث، ومدير "آينستكس"، فقد قدموا الإيضاحات اللازمة حول الآلية الإيرانية المتناظرة مع الآلية الأوروبية، ونحن بانتظار إجراءات عملية من جانب أوروبا.