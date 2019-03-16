محافظ "المركزي" الإيراني: قريبا... تسجيل الآلية المتناظرة مع "آينستكس"

وأعلنت العلاقات العامة للبنك المركزي الإيراني، أن همتي قال في تصريح له مساء الجمعة، إن الآلية المالية الإيرانية الخاصة ستسمي (STFI)، وستكون متناظرة مع الآلية المالية الأوروبية الخاصة (INSTAX) المقترحة من قبل الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وذلك بحسب وكالة "إرنا".
وقال همتي إنه وفي ضوء المحادثات التي أجراها زملائه في البنك المركزي في طهران، خلال الأسبوع الماضي مع مندوبي الدول الأوروبية الثلاث، ومدير "آينستكس"، فقد قدموا الإيضاحات اللازمة حول الآلية الإيرانية المتناظرة مع الآلية الأوروبية، ونحن بانتظار إجراءات عملية من جانب أوروبا.
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