بوتين يوجه دعوة للبشير لحضور أول قمة روسية أفريقية

نقل مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره السوداني عمر البشير لحضور أول قمة روسية أفريقية مزمع عقدها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في سوتشي.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال بوغدانوف في تصريحات للصحافيين ببيت الضيافة الرئاسي في الخرطوم، اليوم السبت "الرئيس بوتين وجه دعوة لنظيره السوداني الرئيس البشير لحضور أول قمة روسية أفريقية بمدينة سوتشي الروسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل."

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: الشركاء الأفريقيون يمكنهم الانضمام للعمل باستراتيجية شراكة "بريكس"

وجاءت تصريحات بوغدانوف عقب لقائه البشير في الخرطوم، اليوم.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن موعد انطلاق القمة الروسية الأفريقية سيكون في خريف العام الجاري.

وأضاف لافروف، عند مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، جرى النقاش مع القادة الأفارقة، وطرحنا مبادرة عقد قمة روسية أفريقية أولى، ومن المقرر انطلاقها في خريف 2019.