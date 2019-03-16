بوتين يوجه دعوة للبشير لحضور أول قمة روسية أفريقية

الخرطوم — سبوتنيك. وقال بوغدانوف في تصريحات للصحافيين ببيت الضيافة الرئاسي في الخرطوم، اليوم السبت "الرئيس بوتين وجه دعوة لنظيره السوداني الرئيس البشير لحضور أول قمة روسية أفريقية بمدينة سوتشي الروسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل."
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن موعد انطلاق القمة الروسية الأفريقية سيكون في خريف العام الجاري.
وأضاف لافروف، عند مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، جرى النقاش مع القادة الأفارقة، وطرحنا مبادرة عقد قمة روسية أفريقية أولى، ومن المقرر انطلاقها في خريف 2019.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)