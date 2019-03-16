مقتل جنديين أتراك وتحييد 6 من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين أتراك، وإصابة 8 آخرين، وتحييد 6 من حزب العمال الكردستاني، خلال العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية شمالي العراق.

أنطاكيا — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع اليوم السبت أن "جنديين اثنين قتلا وأصيب 8 آخرين خلال العملية العسكرية شمالي العراق"، مضيفا أنه "تم تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني بينهم امرأة خلال العملية".

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وتشن تركيا بانتظام غارات على مواقع الحزب في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015.

وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.