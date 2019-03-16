اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء وسط باريس

القاهرة — سبوتنيك. وأظهرت لقطات بثتها قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية قوات الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. كما أظهرت اللقطات تصاعد الدخان إثر احتراق بعض الإطارات.

ومن جانبه طالب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الشرطة بالتعامل بأقصى درجات الحزم مع مثيري الشغب. وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل تويتر:

"إنهم دعوا إلى العنف وأتوا ليروا الفوضى تعم باريس، تسلل إليهم مدربون محترفون وملثمون".

— Christophe Castaner (@CCastaner) March 16, 2019

وأضاف الوزير: "تعليماتي إلى الشرطة في باريس هي التعامل بأقصى درجات الحزم مع هذه الهجمات غير المقبولة".