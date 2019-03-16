ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في اعتداء نيوزيلندا إلى 4 وغموض مصير اثنين آخرين

ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الاعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، أمس الجمعة، إلى 4 قتلى، فيما لا يزال تنتظر معرفة مصير اثنين آخرين.

رام الله — سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أنه "من خلال تواصل سفارة فلسطين في أستراليا مع الخارجية النيوزيلندية، ومع أجهزة الداخلية والشرطة والصليب الأحمر النيوزيلندي، بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع الجالية الفلسطينية وممثليها، فقد تبين لها، وبشكل غير رسمي، نظرا لغياب التقارير الرسمية النيوزلندية، أن أعداد الضحايا الفلسطينيين جراء العمل الإرهابي في المسجدين بمدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، يوم أمس الجمعة، قد وصل إلى أربعة شهداء، وستة جرحى، إضافة إلى مفقودين اثنين لم يتم التأكد من وفاتهما بعد".

© REUTERS / Edgar Su الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها في هجوم نيوزيلندا

وكانت نسخة أولى من البيان أعلنت فقدان ثلاثة فلسطينيين.

وأوضحت الوزارة أن "السلطات النيوزيلندية ترفض التعاون في تقديم قوائم بأسماء الضحايا من قتلى وجرحى، واقتصر الأمر على إبلاغ عائلات الضحايا في حال تم التعرف عليهم، خاصة إذا كانوا يحملون جنسيات نيوزلندية، باعتبارهم قد أصبحوا ضمن رعاية الدولة النيوزيلندية".

وتابعت أن "بعض هذه الأسماء قد تتقاطع مع قوائم المملكة الأردنية الهاشمية، أو غيرها من قوائم الدول الأخرى بحكم أن البعض منهم مسجل في نيوزيلندا بهذه الجنسية أو تلك بالرغم من أصولهم الفلسطينية".