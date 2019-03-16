رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب وتتضامن مع ذوي الضحايا (فيديو+ صور)

زارت رئيس وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردين، مركز "كانتبري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش.

وجاءت زيارة رئيسة الوزراء للتضامن مع أهالي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين مرتدية الحجاب، كما التقت أردين بالمسؤولين عن المركز.

وأعلنت عن تقديم الدعم اللازم لأهالي الضحايا والوقوف إلى جانبهم، مؤكدة على أهمية الحرية في نيوزيلندا.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين.

© AFP 2018 / OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".