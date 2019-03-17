روحاني: مستعدون لإقامة أفضل العلاقات مع الجيران كعلاقتنا بالعراق

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، العلاقات بين بلاده والعراق بأنها نموذج في المنطقة، معلنا استعداد طهران لإقامة أفضل العلاقات مع الجيران مثلما لها مع العراق.

وفي كلمته، اليوم الأحد، أمام حشد جماهيري في مدينة بوشهر، جنوب إيران، أشار الرئيس روحاني إلى زيارته الأخيرة إلى العراق، قائلا: إن العلاقات بين إيران والعراق علاقات نموذجية في المنطقة، ونحن على استعداد لأن تكون لنا علاقات مع جميع الجيران، مثلما لنا مع العراق، وذلك بحسب وكالة "فارس".

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Media Office روحاني: ليس هناك قوة في العالم تستطيع التفريق بين شعبي العراق وإيران

وأضاف أن إرادة جميع المراجع الكبار والنخب في البلدين، تتمثل في تعميق العلاقات الودية والطيبة بين إيران والعراق، وسنعمل على تطوير العلاقات مع الجيران يوما بعد يوم.

وفي السياق نفسه، قال روحاني إن الحكومة ستكون إلى جانب الشعب فی هذه الظروف العصیبة، ونعد الشعب بأننا سنضع جمیع الإمكانيات والقدرات الإیرانیة لحل المشاكل.

وأضاف الرئيس الإيراني إن "الشعب الإیرانی الشجاع والمقاوم أعلن بأنه لم ولن یستسلم أمام مطالب ومؤامرات العدو".

وسبق أن أكد روحاني، خلال مؤتمر صحفي عقب عودته من زيارة رسمية للعراق، الأربعاء الماضي، أن العراق هو البلد الأول للصادرات الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران أبرمت عدة اتفاقيات في مجالات التجارة والطاقة مع العراق، قائلا، إنه لا توجد قوة في العالم تستطيع التفريق بين شعبي العراق وإيران.