بسبب الصاروخ... كيم كارداشيان تلغي زيارتها إلى إسرائيل

ألغت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، الزيارة التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى إسرائيل الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس السبت، فإن كيم كارداشيان لن تصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء كما هو مخطط له.

وكان من المفترض أن تلتقي كارداشيان معجبيها في إسرائيل الأربعاء، للترويج للنظارات الشمسية "كارولينا ليمكي"، التي تحظى بشراكة مع كارداشيان.

وفيما لم يتم توضيح سبب إلغاء الزيارة، فقد ذكرت الصحيفة الإسرائيلية في مقال آخر لها أن العديد من وسائل الإعلام العبرية تكهنت بأن كارداشيان تراجعت عن الرحلة بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة على مدينة تل أبيب، مساء الخميس الماضي.

ولكن لم تقدم شركة "كارولينا ليمكي" سببا لإلغاء الرحلة.

وفي وقت مبكر من الجمعة الماضي، قصف الطيران الإسرائيلي منشآت لحماس في قطاع غزة بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع على تل أبيب، في أول هجوم من نوعه منذ حرب عام 2014.

يذكر أن آخر زيارة لكيم كارداشيان إلى إسرائيل بصحبة زوجها ومغنى الراب الأمريكي كانيى ويست كانت في عام 2015.