بسبب الصاروخ... كيم كارداشيان تلغي زيارتها إلى إسرائيل

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس السبت، فإن كيم كارداشيان لن تصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء كما هو مخطط له.
وفيما لم يتم توضيح سبب إلغاء الزيارة، فقد ذكرت الصحيفة الإسرائيلية في مقال آخر لها أن العديد من وسائل الإعلام العبرية تكهنت بأن كارداشيان تراجعت عن الرحلة بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة على مدينة تل أبيب، مساء الخميس الماضي.
ولكن لم تقدم شركة "كارولينا ليمكي" سببا لإلغاء الرحلة.
Kim Kardashian for Carolina Lemke #eyewear #sunglasses #collaboration shot by Mert and Marcus pic.twitter.com/vINba1T6aA— Sara Darling Writer (@1stClassDarling) March 13, 2019
وفي وقت مبكر من الجمعة الماضي، قصف الطيران الإسرائيلي منشآت لحماس في قطاع غزة بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع على تل أبيب، في أول هجوم من نوعه منذ حرب عام 2014.
يذكر أن آخر زيارة لكيم كارداشيان إلى إسرائيل بصحبة زوجها ومغنى الراب الأمريكي كانيى ويست كانت في عام 2015.
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