الشرطة البولندية تلقي القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بهم بالترويج للنازية

اعتقلت الأجهزة الأمنية الداخلية البولندية، اليوم الاثنين، ثلاثة أشخاص يشتبه بهم بالترويج للنازية وزرع الكراهية العرقية.

سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الرئيسي للشرطة: "اعتقلت الشرطة ووكالة الأمن الداخلي البولندية، ثلاثة رجال يشتبه في ترويجهم للفاشية والتحريض على الكراهية العرقية".

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط كتب "محظورة ومواد متعددة الوسائط وكذلك ملابس ومخطوطات ذات رموز نازية في شقق المحتجزين، كما عثر رجال الشرطة أيضا على سكاكين وخناجر وفؤوس وسيوف.

وأوضح البيان أنه تم توجيه الاتهام للمعتقلين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 24 عاما، بالترويج للفاشية والتحريض على الكراهية العرقية، حيث من المتوقع أن تصل عقوبتهم إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.

جدير بالذكر أن الشرطة ووكالة الأمن الداخلي البولندية تقومان، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بعمليات متابعة وتحري للناشطين في الترويج للنازية، في جميع أنحاء البلاد.