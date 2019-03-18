أردوغان: حديث نجل نتنياهو يشبه عبارات منفذ هجوم نيوزيلندا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا هو عما منظم وليس فرديا.

وأضاف الرئيس التركي أن "عبارات نجل الشخص الذي على رأس السلطة في إسرائيل (نتنياهو) تشابه عبارات الإرهابي في نيوزيلندا، إذ يتغذون من المصدر ذاته".

#عاجل | #أردوغان: عبارات نجل الشخص الذي على رأس السلطة بإسرائيل (نتنياهو) تشابه عبارات الإرهابي في نيوزيلندا، إذ يتغذون من المصدر ذاته — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2019

​وتابع الرئيس التركي "لدينا تاريخ سنسطره ضد كل يد ترفع في وجه المسلمين والأتراك والأبرياء في كافة أنحاء العالم"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

#عاجل | #أردوغان: لدينا تاريخ سنسطره ضد كل يد ترفع في وجه المسلمين والأتراك والأبرياء في كافة أنحاء العالم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2019

​وأضاف "لدينا ما ندونه للتاريخ ضد الذين يحاولون عرقلة مسيرتنا عبر الاقتصاد والإرهابيين والتهديد بالعقوبات"، مؤكدا "سنبقى هنا إلى يوم القيامة، ولن تجعلوا من إسطنبول قسطنطينية".

#عاجل | #أردوغان: سنبقى هنا إلى يوم القيامة، ولن تجعلوا من إسطنبول قسطنطينية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2019

​كما ذكر "يمتحنوننا عبر الرسالة التي بعثوها لنا من نيوزيلندا التي تبعد عنا 16 ألف و500 كم، ويواصلون اختبار صبر وعزم تركيا منذ نحو قرن من الزمن".

#عاجل | #أردوغان: يمتحنوننا عبر الرسالة التي بعثوها لنا من نيوزيلندا التي تبعد عنّا 16 ألف و500 كم، ويواصلون اختبار صبر وعزم تركيا منذ نحو قرن من الزمن — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2019

​ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى المتهم برينتون هاريسون تارانت، المشتبه به الرئيسي، في حادثة إطلاق النار على مسجدين، التي وقعت الجمعة 15 مارس، آذار، وأسفرت عن مقتل 50 مصليا وإصابة عشرات آخرين.

وعلى خلفية الحادثة، تعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بإصلاح قوانين الأسلحة النارية في البلاد.

ومثل المتهم، وهو مواطن أسترالي، أمام محكمة جزئية في كرايستشيرش، والتي أمرت بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في الخامس من أبريل/ نيسان.

ولم يتحدث تارانت أمام المحكمة التي ظهر أمامها مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء. ولم يطلب محاميه الذي عينته المحكمة إطلاق سراحه بكفالة. وقالت الشرطة إنه سيواجه على الأرجح تهما أخرى.

الهجوم، الذي وصفته رئيسة الوزراء بالإرهابي، هو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا، ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.

وكان المسلح قد بث لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايستشيرش على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر أيضا رسالة يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم بالغزاة.