"فيسبوك" يحتضر على خلفية مجزرة مسجدي نيوزيلندا

تقوم شركات عملاقة بسحب إعلاناتها من "فيسبوك" بسبب البث المباشر للهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.

© REUTERS / STRINGER نيوزيلندية تزور المسجد مع طفليها وتعتذر عن الهجوم الإرهابي (فيديو)

ودخل في قائمة الشركات التي ألغت إعلاناتها على موقع فيسبوك، "برغر كينغ" و"لوتو" وبنوك "ASB" وكيوي بنك، وإلى الآن من غير المفهوم كيف قدر الإرهابي ببدء البث المباشر على فيسبوك فهو يشتهر بمراقبته الصارمة للمحتوى، بحسب " ديلي ميل ".

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

ولحظة دخوله المسجد، شرع المهاجم في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي من بندقية على عدد من المصلين، وواصل إطلاق النار حتى على المصابين الذين تكوموا على أرضية المسجد.

نذكر أن الهجوم وقع صباح يوم الجمعة 15 آذار/ مارس، إذ تم إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش. وأسفر الهجوم عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 على الأقل.

وقد تم احتجاز 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الهجوم.