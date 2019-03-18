رئيس النمسا يدعو إلى عدم "الرقص على مزمار ترامب"

دعا رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، الأوروبيين، اليوم الاثنين، إلى ما أسماه بـ"عدم الرقص على مزمار ترامب"، مشيرا إلى ضرورة اتباع سياسة "أكثر استقلالية".

ونقل موقع RT عن رئيس النمسا حديثه لصحيفة "دي فيلت" أعاد فيه فان دير بيلين إلى الأذهان اتفاق إيران النووي، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه ومنع الشركات الأوروبية من العمل مع الإيرانيين تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

© REUTERS / Doug Mills ترامب يستخدم "الفيتو" ضد قرار الكونغرس بإلغاء حالة الطوارئ

وصرح بيلين: "برأيي، هذا يعتبر تجاوزا لكل الحدود… على الأوروبيين الكف عن الرقص على مزمار ترامب"، مشيرا إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ممارسة سياسة أكثر استقلالية في مسائل خلافية أخرى أيضا.

يذكر أن بيلين كان قد انتقد سياسية الإدارة الأمريكية بسعيها لعرقلة مد أنابيب "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى دول أوروبا الغربية.