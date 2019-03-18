روسيا تعترف بالاسم الجديد لجمهورية مقدونيا

© Sputnik . Vladimir Astapkovich لافروف: روسيا لم تتدخل في قضية تسمية مقدونيا ولم تقدم حقائق حول ذلك

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية: "في 19 شباط/ فبراير 2019، وردت إلى السفارة الروسية في سكوبي مذكرة من وزارة خارجية جمهورية مقدونيا مع إشعار حول تغيير الاسم الرسمي لهذه الدولة إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية". تعترف روسيا بهذه الدولة تحت الاسم الجديد "جمهورية مقدونيا الشمالية "".

يذكر أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أيد أكثر من 90 بالمئة من الناخبين تغيير اسم دولة مقدونيا وفق اتفاق تم التوصل إليه مع اليونان، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات، إلى مقدونيا الشمالية. هذا وكان وزيرا خارجية، اليونان، نيكوس كوتزياس، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، نيكولا ديميتروف، قد وقعا اتفاقا في حزيران/ يونيو 2018، على الاسم الدستوري الجديد للبلاد — جمهورية مقدونيا الشمالية.

يذكر أن استمرار الخلاف حول الاسم، لأكثر من ربع قرن، بين اليونان ومقدونيا، منع الأخيرة من الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي. وطالبت اليونان بتغيير اسم الجمهورية المجاورة حتى لا يتم الخلط بينها وبين منطقة مقدونيا اليونانية.