روسيا تعترف بالاسم الجديد لجمهورية مقدونيا

يذكر أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أيد أكثر من 90 بالمئة من الناخبين تغيير اسم دولة مقدونيا وفق اتفاق تم التوصل إليه مع اليونان، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات، إلى مقدونيا الشمالية. هذا وكان وزيرا خارجية، اليونان، نيكوس كوتزياس، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، نيكولا ديميتروف، قد وقعا اتفاقا في حزيران/ يونيو 2018، على الاسم الدستوري الجديد للبلاد — جمهورية مقدونيا الشمالية.
يذكر أن استمرار الخلاف حول الاسم، لأكثر من ربع قرن، بين اليونان ومقدونيا، منع الأخيرة من الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي. وطالبت اليونان بتغيير اسم الجمهورية المجاورة حتى لا يتم الخلط بينها وبين منطقة مقدونيا اليونانية.
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