الناتو يعلق على أنباء نشر قاذفات "تو-22 إم 3" في القرم

علق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، على تصريحات بشأن نشر قاذفات من طراز "تو-22 إم3" في شبه جزيرة القرم، مؤكداً من جديد موقفه بـ"إدانة" التعزيزات العسكرية الروسية في شبه الجزيرة، مشيرا إلى "الأساطير الروسية" حول الدفاع الصاروخي.

موسكو — سبوتنيك. علق مسؤول في الحلف لوكالة "سبوتنيك" نقلاً عن بيان الناتو بشأن القرم المنشور في وقت سابق من يوم الاثنين "نحن ندين استمرار وتوسيع نطاق القوة العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم ونشعر بالقلق إزاء الجهود الروسية المعلنة حول خطط لزيادة بناء قوتها العسكرية في منطقة البحر الأسود".

Ministry of Defence of the Russian Federation سيناتور روسي: نشر قاذفات "تو - 22 إم 3" في القرم جاء ردا على نشر واشنطن صواريخها في رومانيا

وأضاف المسؤول "بالنسبة لنظام الدفاع الصاروخي لحلف الناتو، فإن موقف الحلف معروف جيدًا. وهذا مذكور في جزء "خمس أساطير رئيسية روسية تم دحضها".

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن روسيا نشرت قاذفات استراتيجية بعيدة المدى طراز "تو-22 إم 3" في القرم ردا على نشر منظومة درع صاروخي أمريكي في رومانيا.

وأن قاذفات الصواريخ طراز "تو- 22 إم 3" التي نشرت في القرم ستخضع لتحديث خلال عدة سنوات، لكي تصبح قادرة على ضرب أية منظومات دفاع جوي أو صاروخي في أي مكان في أوروبا.

الجدير بالذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد إقليمياً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/ آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.

وتعتبر أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءا من أراضيها وتم احتلالها من قبل روسيا مؤقتاً.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراراً بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.