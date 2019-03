الناتو يعلق على أنباء نشر قاذفات "تو-22 إم 3" في القرم

موسكو — سبوتنيك. علق مسؤول في الحلف لوكالة "سبوتنيك" نقلاً عن بيان الناتو بشأن القرم المنشور في وقت سابق من يوم الاثنين "نحن ندين استمرار وتوسيع نطاق القوة العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم ونشعر بالقلق إزاء الجهود الروسية المعلنة حول خطط لزيادة بناء قوتها العسكرية في منطقة البحر الأسود".

Ministry of Defence of the Russian Federation