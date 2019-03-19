في حدث نادر... غرق طائرات "يوم القيامة" في قاعدة عسكرية أمريكية (صور+فيديو)

غمرت المياه القاعدة العسكرية الأمريكية "أوفات" في ولاية نبراسكا، حيث يقع مقر القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية، بسبب الارتفاع الحاد في منسوب المياه في نهر ميسوري.

جاء ذلك على صفحة قائد الجناح 55 لسلاح الجو الأمريكي العميد مايكل مانون، الرسمية بـ"فيسبوك".

وتعتبر هذه القاعدة الجوية واحدة من أهم القواعد بالنسبة للجيش الأمريكي، حيث يتمركز بها طائرات من طراز Boeing E-4B Nightwatch، والتي يطلق عليها طائرات "يوم القيامة".

ومن المعروف أن طائرات "يوم القيامة"، مخصصة لحكومة الولايات المتحدة والقيادة العسكرية في حالة نشوب حرب نووية.

والطائرة تعتبر مقرا جويا للقائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية. وتستخدم من أي نقطة في العالم، من أجل تنفيذ متطلبات الأمن القومي في مختلف العمليات القتالية.

Just flew into @OMAairport and this is raw video I took from the south side. You can see how close it is to @Offutt_AFB Lots of water and damage down this way too. God bless. @WOWT6News @KETV @WeatherNation @weatherchannel @NWSOmaha pic.twitter.com/D6yIT1BQOx — Omaha Weather (@OmahaWXStorms) March 17, 2019

بالإضافة إلى ذلك، يوجد في القاعدة أحدث مخبأ تحت الأرض يتم التحكم فيه بالأسلحة النووية الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن القاعدة الجوية قد غمرتها المياه بنحو الثلث، وأصيب 30 من أصل 200 مبنى في القاعدة بأضرار جسيمة، من بينها حظائر الطائرات، كما غمرت المياه حوالي كيلومتر من مدرج إقلاع الطائرات.