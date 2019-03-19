بعد غانتس وباراك... اختراق هواتف أسرة نتنياهو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) مساء اليوم، الثلاثاء، أن إيران اخترقت هواتف أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة العبرية أن إيران نجحت في اختراق هاتفي سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونجله يائير، وعمدت التنصت على بنيامين نتنياهو في بيته.

© REUTERS / AMIR COHEN على خلفية اختراق هاتف غانتس... أداة حرب سياسية جديدة في إسرائيل

أفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني: بأن الاختراق وقع قبل عدة أشهر، وبعد كشفه من قبل الإسرائيليين، تم سد الثغرة والتعتيم على الأمر الذي شكل فضيحة مدوية للأمن الإسرائيلي، وبأنه لم يعرف بعد ما هي المعلومات التي حصل عليها الإيرانيون من هذا التنصت إن كان قد حدث فعلاً، وإذا كان الإيرانيون سيعترفون به.

ونقلت القناة على لسان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المكتب ينفي، تماما، اختراق هاتفي سارة ويائير؛ وذلك بعد الكشف عن اختراق إيران لهاتف الجنرال بيني غانتس، رئيس الأركان السابق والمرشح لرئاسة الحكومة في إسرائيل، وكذلك هاتف إيهود باراك، رئيس الوزراء الأسبق.

وأحدثت أنباء اختراق إيران لهواتف سياسيين في إسرائيل جدلا واسعا في الشارع الإسرائيلي، وعلى مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي.

ودعا رئيس وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد" سابقا، أمس الاثنين، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في تسريب الأنباء عن قيام إيران باختراق هاتف بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الرئيسي في الانتخابات، المقررة في 9 أبريل/ نيسان، للإعلام، بحسب صحيفة "تايم أوف إسرائيل".