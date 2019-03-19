بعد غانتس وباراك... اختراق هواتف أسرة نتنياهو

وذكرت القناة العبرية أن إيران نجحت في اختراق هاتفي سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونجله يائير، وعمدت التنصت على بنيامين نتنياهو في بيته.
ونقلت القناة على لسان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المكتب ينفي، تماما، اختراق هاتفي سارة ويائير؛ وذلك بعد الكشف عن اختراق إيران لهاتف الجنرال بيني غانتس، رئيس الأركان السابق والمرشح لرئاسة الحكومة في إسرائيل، وكذلك هاتف إيهود باراك، رئيس الوزراء الأسبق.
وأحدثت أنباء اختراق إيران لهواتف سياسيين في إسرائيل جدلا واسعا في الشارع الإسرائيلي، وعلى مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي.
ودعا رئيس وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد" سابقا، أمس الاثنين، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في تسريب الأنباء عن قيام إيران باختراق هاتف بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الرئيسي في الانتخابات، المقررة في 9 أبريل/ نيسان، للإعلام، بحسب صحيفة "تايم أوف إسرائيل".
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