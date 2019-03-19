بالفيديو... ابنة ماكين تواصل هجومها على ترامب: حياتك مثيرة للشفقة

واصلت ميغان ماكين، ابنة السيناتور الأمريكي الراحل، جون ماكين، هجومها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في لقاء تلفزيوني.

وكان السيناتور الأمريكي الراحل، جون ماكين، أكد في عام 2017، أنه سلم نسخة من مذكرات كريستوفر ستيل المثيرة للجدل عن ترامب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية.

من جانبه، هاجم ترامب ماكين، السبت الماضي، ونقل ترامب عن المحقق المستقل كين ستار قوله "إنها "وصمة عار كبيرة" لماكين أن يكون قد ساهم على ما يبدو في نشر الملف الذي جمعه الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل بتمويل من حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون".

Spreading the fake and totally discredited Dossier “is unfortunately a very dark stain against John McCain.” Ken Starr, Former Independent Counsel. He had far worse “stains” than this, including thumbs down on repeal and replace after years of campaigning to repeal and replace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2019

وجاء رد الفعل الغاضب من ترامب، بعد أن أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن وثائق قضائية كشفت مؤخرا أظهرت تسريب أحد مساعدي ماكين للملف إلى مكتب التحقيقات الفدرالي وعدة وسائل إعلام.

وواصل ترامب الأحد هجومه مغردا على موفع "تويتر": "إذا كان بالفعل (بحسب ما أثبتته وثائق المحكمة) جون ماكين (الأخير في صفه) من أرسل الملف المزيف إلى مكتب التحقيقات الفدرالي ووسائل الإعلام على أمل أن يُنشر قبل الانتخابات".

So it was indeed (just proven in court papers) “last in his class” (Annapolis) John McCain that sent the Fake Dossier to the FBI and Media hoping to have it printed BEFORE the Election. He & the Dems, working together, failed (as usual). Even the Fake News refused this garbage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2019

وتابع الرئيس الأمريكي "هو والديمقراطيون معا فشلوا (كالعادة) حتى الإعلام المضلل رفض هذه التفاهات".

ولكن ردت ميغان ماكين على هجوم ترامب على والدها الراحل، في البرنامج التلفزيوني "ذا فيو"، المذاع على شبكة "إيه بي سي".

وقالت عنه: "يمضي نهاية الأسبوع الخاصة بالهوس عن رجال عظماء لأنه يعرف الأمر وأنا أعرف وجميعكم يعرفه لن يكون أبدا رجلا عظيما".

وتابعت: "الذي كان شعلة في حياته وهو شعلة بعد وفاته".

وطالبت ترامب بالتركيز على عائلته قائلة: "كنت أفكر… حياتك تقضيها في نهاية الأسبوع ليس مع عائلتك أو أصدقائك وإنما في هوسك برجال عظماء لم تتمكن أبدا من مضاهاتهم، هذا يخبركم بكل ما تحتاجونه عن حياته المثيرة للشفقة".

وسبق لميغان ماكين أن وجهت توبيخا غير مباشر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك في حفل تأبين لوالدها في سبتمبر/ أيلول.

وفي الوقت الذي أشادت فيه ميغان بتفاني والدها وحنانه كأب ورجل عائلة، وبخت ترامب بطريقة متحدية، دون أن تلفظ اسمه، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

وقالت: "نجتمع هنا للحزن على وفاة العظمة الأمريكية… الشيء الحقيقي، وليس الكلام الرخيص من رجال لن يقتربوا أبدا من التضحية التي قدمها والدي عن طيب خاطر".

وردا منها على الشعار الذي يرفعه الرئيس ترامب للشعب الأمريكي "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، قالت في كلمتها التأبينية "إن أمريكا التي عاصرت جون ماكين ليست بحاجة إلى أن تكون عظيمة مرة أخرى لأن أمريكا كانت دائما رائعة"، وصفق لها الحضور.

وكان جون ماكين من أشد منتقدي دونالد ترامب، وظل معارضا له حتى وفاته في أغسطس/ آب 2018، جراء إصابته بسرطان في الدماغ.