بارنييه: نريد خطة للعمل خلال تأجيل البريكست لتجنب الثمن السياسي

أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست، ميشيل بارنييه، على أهمية وجود خطة عمل خلال فترة تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، التي وافق عليها مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي.

أمستردام — سبوتنيك. وقال بارنييه، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "نريد خطة للعمل خلال التأجيل وكيف نضمن بعد انتهاء فترة التأجيل أن لا نعود لهذه الحالة مرة أخرى"، مشيرا إلى أن "التأجيل بدون خطة واضحة سيتطلب ثمنا سياسيا للاتحاد الأوروبي".

© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI متحدث أوروبي: رفض البرلمان البريطاني لـ"بريكست" يزيد خطر الخروج دون اتفاق

وتابع بارنييه "أنا هنا لأسال لماذا تريدون التأجيل وما هو الهدف منه، يجب أن يكون هناك فائدة وراءه".

وأشار بارنييه إلى أنه "علينا الآن الاستعداد لانسحاب المملكة المتحدة دون اتفاق".

ويذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 أذار/مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الجاري برفض الخروج من دون اتفاق. وسيتم الاتفاق على تأجيل الخروج مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة.