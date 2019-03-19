مقتل منفذ عملية "سلفيت آريئيل"

أفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن أكثر من 11 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة، في بلدة عبوين خلال مواجهات عنيفة مع وحدات من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت البلدة مساء اليوم، ترافقها جرافة عسكرية.
ولقي جنديان إسرائيليان ومستوطن مصرعهم، صباح الأحد الماضي، بعملية مركبة "طعن وإطلاق نار" مزدوج، على مفترق مستوطنة "آريئيل"، شمال مدينة سلفيت، في الضفة الغربية، وأصيب 4 مستوطنين بجراح خطيرة، وصفت 2 منها بالميؤوس منها، أو الموت السريري. وذلك بحسب وكالة "سما".
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