مقتل منفذ عملية "سلفيت آريئيل"

تمكن الجيش الإسرائيلي من اغتيال الشاب الفلسطيني، عمر أبو ليلى، منفذ عملية "سلفيت وآريئيل" في الضفة الغربية.

أفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن أكثر من 11 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة، في بلدة عبوين خلال مواجهات عنيفة مع وحدات من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت البلدة مساء اليوم، ترافقها جرافة عسكرية.

© REUTERS / STRINGER جنديان ومستوطن... ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في هجومين بالضفة الغربية

وأوردت القناة العبرية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلا، اشتبه بتواجد منفذ عملية "سلفيت" فيه، ووقعت مواجهات عسكرية، ليسقط على إثرها عمر أبو ليلى قتيلا، بعد عملية بحث وتفتيش استمرت ما يزيد عن 48 ساعة كاملة.

ولقي جنديان إسرائيليان ومستوطن مصرعهم، صباح الأحد الماضي، بعملية مركبة "طعن وإطلاق نار" مزدوج، على مفترق مستوطنة "آريئيل"، شمال مدينة سلفيت، في الضفة الغربية، وأصيب 4 مستوطنين بجراح خطيرة، وصفت 2 منها بالميؤوس منها، أو الموت السريري. وذلك بحسب وكالة "سما".