الرئيس التشيكى يتهم تركيا بالتحالف مع تنظيم "داعش" الإرهابي

اتهم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، بالتحالف مع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول).

موسكو- سبوتنيك. وقال الرئيس في كلمة ألقاها أمام سكان قرية فينتيتشوف في منطقة كارلوفي فاري غرب الجمهورية التشيكية: "لماذا تهاجم (تركيا) الأكراد؟ لأنها الحلف الحقيقي لتنظيم داعش". وفقا لما نشرت القنوات المحلية.

© REUTERS / Rodi Said العميد محمد عيسى: الجيش الأمريكي ينقل عناصر "داعش" عبر تركيا

وأشار الرئيس إلى أن هناك، "معلومات تؤكد أنه عندما كان تنظيم "داعش" يسيطر على جزء كبير من الأراضي السورية والعراقية، فقد كانت تركيا تلعب دور الوسيط في بعض العمليات اللوجستية في إمدادات " داعش "، مؤكدا أنه أفضل دليل على ذلك "إمدادات النفط وما شابه ذلك".

وأعلن ميلوش زيمان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "عول على أسلمة تركيا. وعلى الأرجح دولة تعتنق الأيديولوجية الإسلامية، من المنطقي أن تكون قريبة من المتطرفين الإسلاميين، وتنبع من هذا المنطق، وعلى العكس، تهاجم الأكراد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في وقت سابق، بأن أنقرة مستعدة لشن عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية ضد قوات الدفاع الذاتي الكردية السورية، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.

وقال أردوغان في وقت لاحق، إنه قرر تأجيل بدء العملية العسكرية في سوريا، وذلك بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 14 كانون الأول/ديسمبر.

وتأتي هذه التطورات على خلفية القرار الذي اتخذه ترامب بسحب القوات الأمريكية من الجمهورية العربية السورية.