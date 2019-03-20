الحكم على الرئيس الصربي السابق بالسجن مدى الحياة

حكمت محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة الجنايات الدولية على الرئيس الصربي السابق رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة، بتهمة الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط سربرنيتشا في تموز / يوليو 1995.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY محكمة سودانية تفرج عن ابنة زعيم المعارضة الصادق المهدي

وقال رئيس المحكمة العليا فان بروسيت جونسن: "حكمت غرفة الاستئناف على رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة".

وفي عام 2016، قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، التي أسستها منظمة الأمم المتحدة، بسجن الزعيم السابق لصرب البوسنة، رادوفان كاراديتش، مدة 40 عاماً.

وأدين كاراديتش، بجرائم عدة بينها، "ارتكاب إبادة جماعية" في سربرنيتسا في يوليو/تموز 1995، و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"انتهاك قوانين الحرب".

وأشارت المحكمة إلى أن قوات صرب البوسنة مارست التطهير العرقي بحق المسلمين في المنطقة المذكورة، كما حملته مسؤولية أسر جنود الأمم المتحدة.

يذكر أن رادوفان كاراديتش كان زعيم الحزب الديمقراطي إبان انهيار يوغسلافيا سنة 1990، وأصبح رئيساً لجمهورية الصرب التي أنشئت في 1992، حيث خاض حرباً أهلية دموية ضد الكروات ومسلمي البوسنة من أجل الهيمنة السياسية على كل الأراضي.