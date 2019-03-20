ترامب يصف زوج مستشارته بـ"الحسود والفاشل"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زوج مستشارته كيليان كونواي بـ"غير المحظوظ" و بأنه يحسد زوجته على نجاحها.

تصريحات ترامب هذه جاءت بعد تصاعد الحرب الكلامية بين الإثنين على خلفية وصف جورج كونواي، للرئيس الأمريكي بأنه يعاني من اضطراب عقلي.

حيث "غرد" الرئيس الأمريكي ترامب على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "يشعر السيد جورج كونواي بالغيرة الشديدة من نجاح زوجته والغضب، لأني لم أسلمه ذلك المنصب.

متابعا قوله "بالكاد أعرفه، لكن انظر له إنه مجرد خاسر وزوج رهيب".

George Conway, often referred to as Mr. Kellyanne Conway by those who know him, is VERY jealous of his wife’s success & angry that I, with her help, didn’t give him the job he so desperately wanted. I barely know him but just take a look, a stone cold LOSER & husband from hell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٠ مارس ٢٠١٩

هذا وكان جورج قد "غرد" في وقت سابق واصفا الرئيس الأمريكي بأنه يعاني من اضطراب شخصي والنرجسية.

هذا وكان براد بارسكال، مدير حملة ترامب قد "غرد" قائلا " بأن الرئيس رفض تعيين جورج في الوظيفة التي رغب بها بشدة".

وتابع قائلا "بالكاد جرب العمل في وزارة العدل، لا أعرف طرد أو استقال…والآن يحسد زوجته على نجاحها".