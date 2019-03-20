سائق يشعل النار في حافلة تقل أطفالا... ويصرخ: سأرتكب مذبحة (فيديو + صور)

أعلنت السلطات الإيطالية، أن سائق حافلة تقل تلاميذ مدرسة، أضرم فيها النار اليوم الأربعاء، احتجاجا على غرق مهاجرين في البحر المتوسط.

ووفقا لما ذكرته "فوكس نيوز"، نجا جميع الأطفال قبل أن تلتهم النيران الحافلة، كما كشفت السلطات أن السائق إيطالي من أصل سنغالي.

وقال ماركو بالميري المتحدث باسم الشرطة، إن السائق قال عقب القبض عليه: "أوقفوا الموت في البحر، سأرتكب مذبحة".

#Breaking: Just in — #Milan The bus driver in #Italy has been identified! He a an Migrant with #Senegalese origin who tried to commit suicide inside a bus full of Italian children on fire! Warning Shocking video footage. pic.twitter.com/oa8K5CKfNz — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 20, 2019

وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع إخبارية إيطالية السائق وهو يصدم الحافلة بسيارات على طريق سريع قبل أن تشتعل النيران.

وشوهد الأطفال يركضون بعيداً عن الحافلة وهم يصرخون، كما قال أحد الأطفال إن السائق هدد بسكب البنزين عليهم وإشعال النار.

#Breaking: Just in — School bus Driver in #Italy put bus on fire in an alleged suicide attempt, Twelve children have been brought to the hospital, one child severely injured with burn marks. pic.twitter.com/kaOBQOLStR — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 20, 2019

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن بعض الأطفال تم نقلهم إلى المستشفى كإجراء وقائي، لإصابتهم بكدمات أو حالات صدمة، لكن لم يصب أحد بجروح خطيرة.

وكشفت تقديرات الأمم المتحدة، أن نحو 2297 مهاجرا غرقوا أو فقدوا في البحر المتوسط عام 2018 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.