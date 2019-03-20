إسرائيل في المرتبة 13 بين أكثر دول العالم سعادة

أظهر مسح سنوي تجريه هيئة الأمم المتحدة، صدرت نتائجه، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ضمن أول عشرين دولة.

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تحتل المرتبة رقم 13 بين أكثر دول العالم سعادة.

وكتب على "تويتر": "إسرائيل تحتل المرتبة الـ 13 في مؤشر السعادة العالمي الجديد لعام 2019"، مضيفا: "تم تصنيف إسرائيل في هذه المرتبة المحترمة بناء على جودة الحياة العالية فيها ورضا المواطنين عن حياتهم بها".

إسرائيل تحتل المرتبة ال-13 في مؤشر السعادة العالمي الجديد لعام 2019 وتم تصنيفها في هذه المرتبة المحترمة بناء على جودة الحياة العالية فيها ورضا المواطنين عن حياتهم فيها.



أذكروا هذه المعطيات جيدا كل مرة تعتقدون أن المجتمع الإسرائيلي هش وضعيف. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 20, 2019

وأضاف "اذكروا هذه المعطيات جيدا، كل مرة تعتقدون أن المجتمع الإسرائيلي هش وضعيف".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن فنلندا تتصدر قائمة الدول الأكثر سعادة للعام الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن الدول الإسكندنافية تصدرت القائمة، بينما جاء جنوب السودان، في ذيل القائمة في تقرير السعادة لعام 2019، الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن التقرير يضم 156 دولة، ويعتمد التقييم على عدة معايير منها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدعم الاجتماعي ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والسخاء وغياب الفساد.

These are the world's happiest countries:

1. Finland

2. Denmark

3. Norway

4. Iceland

5. Netherlands

19. U.S.https://t.co/vamJsPDxZV — Bloomberg (@business) March 20, 2019

واحتلت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج وأيسلندا، قائمة أسعد عشر دول وتلتها هولندا وسويسرا والسويد ونيوزيلندا وكندا والنمسا، وتراجعت الولايات المتحدة درجة واحدة إلى الترتيب التاسع عشر.

ومن الدول العشرين، التي تحسنت أوضاعها 10 دول في وسط وشرق أوروبا و5 دول في أفريقيا جنوب الصحراء، و3 دول في أمريكا اللاتينية، في حين كانت أكثر 5 دول تدهورت أحوالها هي اليمن والهند وسوريا وبوتسوانا وفنزويلا.