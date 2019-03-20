نتنياهو لبومبيو: آن الأوان للعالم أن يعترف بالتواجد الإسرائيلي في الجولان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالتواجد الإسرائيلي في الجولان.

وزعم نتنياهو في مستهل لقائه، مساء اليوم، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يزور إسرائيل لعدة أيام، أن الجولان سيبقى دائما جزءا من دولة إسرائيل.

يمكن التخيل ماذا كان يحدث لو إسرائيل لم تكن موجودة في الجولان فعندئذ لكانت إيران موجودة على شواطئ بحيرة طبريا. آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالتواجد الإسرائيلي في الجولان وبأن الجولان سيبقى دائما جزءا من دولة إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019

ونشر نتنياهو عدة تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، ذكر فيها:

لا يمكن التخيل ماذا كان سيحدث لو إسرائيل لم تكن موجودة في الجولان، فعندئذ لكانت إيران موجودة على شواطئ بحيرة طبريا.

وأضاف نتنياهو:

إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتنسيق وطيد من أجل صد العدوان الإيراني على المنطقة وفي العالم. وأثمن الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل للدفاع عن نفسها من التهديد الإيراني.

قال رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل لقائه هذا المساء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأورشليم:



إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتنسيق وطيد من أجل صد العدوان الإيراني على المنطقة وفي العالم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:

تحدثنا عن السبل لتحقيق ذلك. هناك سبل لتشديد الضغوطات التي تمارس على إيران، وصد إيران سيساهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إسرائيل وفي المنطقة وفي العالم.

سنواصل اتخاذ إجراءات وفق الحاجة ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا ولامتلاك أسلحة خطيرة هناك. حرية عملنا غير مقيدة ونثمن الدعم الأمريكي لعملياتنا كما نحن ندعمها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019

وأنهى نتنياهو كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه ببومبيو:

سنواصل اتخاذ إجراءات وفق الحاجة ضد المحاولات الإيرانية التموضع عسكريا في سوريا ولامتلاك أسلحة خطيرة هناك. حرية عملنا غير مقيدة ونثمن الدعم الأمريكي لعملياتنا كما نحن ندعمها.