رئيسة وزراء بريطانيا تقول إن بلادها لن تترك الاتحاد الأوروبي في 29 مارس

وأكدت ماي إنها لا تريد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد، مشددة على أسفها الشديد لتأخر الخروج.
"Do [MPs] want to leave the EU with a deal which delivers on the referendum… do they want to leave without a deal, or do they not want to leave at all?"— Bloomberg Brexit (@Brexit) March 20, 2019
Watch Theresa May's full statement from Downing Street https://t.co/pY5dli9SVU https://t.co/qetHqqjpiD pic.twitter.com/nQQPccCuTR
يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق.
وسيتم الاتفاق على تأجيل الخروج مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة.
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