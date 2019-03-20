رئيسة وزراء بريطانيا تقول إن بلادها لن تترك الاتحاد الأوروبي في 29 مارس

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها لن تترك الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار الجاري كما كان محددا من قبل.

وأكدت ماي إنها لا تريد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد، مشددة على أسفها الشديد لتأخر الخروج.

"Do [MPs] want to leave the EU with a deal which delivers on the referendum… do they want to leave without a deal, or do they not want to leave at all?"



Watch Theresa May's full statement from Downing Street https://t.co/pY5dli9SVU https://t.co/qetHqqjpiD pic.twitter.com/nQQPccCuTR — Bloomberg Brexit (@Brexit) March 20, 2019

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق.

وسيتم الاتفاق على تأجيل الخروج مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة.