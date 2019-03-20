ماي تطالب نواب البرلمان البريطاني بالدعم الفوري لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء إنها تأسف بشدة لقرارها بشأن السعي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحثت نواب البرلمان البريطاني، الذين رفضوا خطتها مرتين، لدعمها الآن.

وقالت ماي في بيان من مقر إقامتها في دواننج ستريت "أشعر شخصيا بالأسف الشديد على هذا التأجيل"، بحسب رويترز.

© REUTERS / REUTERS TV رئيسة وزراء بريطانيا تقول إن بلادها لن تترك الاتحاد الأوروبي في 29 مارس

وأضافت "آمل بشدة في أن يجد (النواب) سبيلا لدعم الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي يتماشى مع (نتيجة) الاستفتاء وهو أفضل اتفاق. سأواصل العمل ليل نهار لتأمين الدعم" لهذا الاتفاق.

وتابعت قائلة "لكني لست مستعدة لتأجيل الخروج إلى ما بعد 30 يونيو".

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق.

وسيتم الاتفاق على تأجيل الخروج مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة.