ماي تطالب نواب البرلمان البريطاني بالدعم الفوري لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

وقالت ماي في بيان من مقر إقامتها في دواننج ستريت "أشعر شخصيا بالأسف الشديد على هذا التأجيل"، بحسب رويترز.
وتابعت قائلة "لكني لست مستعدة لتأجيل الخروج إلى ما بعد 30 يونيو".
يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق.
وسيتم الاتفاق على تأجيل الخروج مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة.
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