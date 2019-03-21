خامنئي يرفع شعار "ازدهار الإنتاج" للعام الجديد في بلاده

طهران — سبوتنيك. وقال خامنئي في رسالة تهنئة إلى الشعب الإيراني بعيد النوروز وبداية السنة الإيرانية الجديدة التي بدأت اليوم الخميس 21 آذار/مارس 2019: أن "المشكلة الأساسية للبلاد مازالت المشكلة الاقتصادية، قسم من هذه المشاكل يعود إلى الإدارات غير الفاعلة على الصعيد الاقتصادي، ومن الضروري أن يتم تلافي ذلك".
وشدد المرشد الأعلى الإيراني، على الإنتاج في وازدياد النشاط الاقتصادي في بلاده هو محور العام الجديد، مطلقا على العام الإيراني الجديد اسم "ازدهار الإنتاج".
ويحتفل الإيرانيون ببداية السنة الإيرانية الجديدة وأول أيام عيد النیروز بأول أيام الربيع والذي يبدأ حسب التقويم الشمسي المعتمد في إيران اليوم 21 آذار/ مارس، عيدا توارثوه عن أجدادهم منذ آلاف السنين ويشاركهم فيه العديد من شعوب المنطقة.
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