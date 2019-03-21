انفجار ضخم بمنشأة للصناعات الكيميائية شرقي الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية أن انفجارا ضخما وقع بمنشأة للصناعات الكيميائية، اليوم الخميس، في مدينة يانتشنغ بشرق الصين، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية "بوقوع انفجار في حديقة للصناعات الكيميائية في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو بشرق الصين".

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وتابع التلفزيون الصيني "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، فيما هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث".

وكان شهر فبراير/شباط الماضي قد شهد مصرع 30 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في حادث سير لشاحنة في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين.

وبحسب بيان الإدارة المحلية، "وقع الحادث عند حوالي الساعة 8:20 بالتوقيت المحلي، عندما وقع حادث لشاحنة كانت تنقل عمالا، ما أسفر عن مصرع 15 شخصا، وتوفي أحدهم في الطريق الى المستشفى، كما توفي 4 آخرين في المشفى".