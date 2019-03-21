انفجار ضخم بمنشأة للصناعات الكيميائية شرقي الصين

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية "بوقوع انفجار في حديقة للصناعات الكيميائية في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو بشرق الصين".
وكان شهر فبراير/شباط الماضي قد شهد مصرع 30 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في حادث سير لشاحنة في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين.
وبحسب بيان الإدارة المحلية، "وقع الحادث عند حوالي الساعة 8:20 بالتوقيت المحلي، عندما وقع حادث لشاحنة كانت تنقل عمالا، ما أسفر عن مصرع 15 شخصا، وتوفي أحدهم في الطريق الى المستشفى، كما توفي 4 آخرين في المشفى".
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