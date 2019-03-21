"فكرة منتصف الليل"...أستانا بحلتها الجديدة "نور سلطان" حقائق وآراء على التسمية الجديدة

اعتمد نواب البرلمان الكازاخستاني، يوم الأربعاء، قرارا تاريخيا يقضي بإجراء تعديل دستوري لإعادة تسمية العاصمة "أستانا" باسم الرئيس الأول للبلاد، نور سلطان نزاربايف، تكريما له.

القرار الذي اعتمده مجلس النواب يقضي بإعادة تسمية عاصمة الجمهورية "أستانا" إلى "نور سلطان"، كتكريم لأول رئيس للبلاد نور سلطان نزاربايف.

© Sputnik . Evgeny Biyatov نزاربايف الرئيس... وأبرز محطاته السياسية (صور)

وكان قد أعلن الرئيس الكازاخي، نورسلطان نزاربايف، في وقت سابق أنه قرر الاستقالة من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم ـ جومارت توكايف، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تعتبر "نور سلطان أو أستانا" عاصمة لكازاخستان منذ عام 1998، والتي أنشأها نور سلطان نزاربايف بعد استقلال كازاخستان لتصبح عاصمة للبلاد، بدلا من مدينة ألماتا الواقعة جنوبي البلاد.

وتقع على نهر إشيم، وفي خمسينيات القرن الماضي عندما كانت كازاخستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي اختارت الحكومة المنطقة التي تقع فيها أكمولنسك لإقامة مشروع للتنمية الزراعية.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي اتخذت المدينة اسمها الكازاخي "أكمولا"، وفي عام 1997 تم نقل العاصمة إليها وفي عام 1998 تم تغير اسمها إلى أستانا والذي يعني باللغة الكازاخية "العاصمة".

تعالوا نتعرف في لمحة سريعة على عدد من الحقائق حول مدينة "أستانا" سابقا و"نور سلطان" حاليا.

— "أستانا..فكرة منتصف الليل"

"عادة ما أفكر في الليل قبل النوم وبجانبي دفتر ملاحظاتي أو مسجل صوتي، لأسجل ملاحظاتي حتى لا أنساها، حيث فكرت بثلاثة أسماء للعاصمة هي: كازاخستان، إيشيم وساريكا".

لأختار بعدها "أستانا" كاسم للعاصمة، حث تعني العاصمة باللغة الكازاخية، بحسبما صرح نزاربايف في وقت سابق لوسائل إعلام محلية.

— "نمو اقتصادي متسارع في 20 عاما"

تم استثمار 2,3 تريليون تنغ (العملة المحلية) في بناء أستانا، لتعود نسبة الأرباح لأكثر من 3 مرات.(1 دولار يعادل 376 تنغ).

ووصل اقتصاد المدينة في عام 2018 الى 5,3 تريليون تنغ مقارنة بعام 1997، وفاقت نسبة الاستثمار 50 ضعفا مما كانت عليه منذ 20 عاما ليبلغ حجم الاستثمارات من خارج الميزانية حوالي 80 في المئة.

— "النساء أكثر من الرجال"

يعيش في أستانا بحسب الإحصائيات الرسمية حوالي 539,5 ألف امرأة فيما يقابلهن 500 ألف من الذكور.

وشهدت العاصمة ذروة النمو السكاني في أعوام 1998، 1999، 2000 ليرتفع عدد السكان لـ50 ألفا سنويا.

— "صروح بنائية فريدة"

تحتوي العاصمة على أكبر خيمة تم بناؤها في العالم وتحتضن مركزا تجاريا في داخلها وتعرف باسم "خان شاطر"، كما يوجد في المدينة تمثال لأكبر كرة والتي تعرف باسم "نور العالم" أو متحف المستقبل والذي يقع في منطقة المعارض.

ردود الأفعال في الشارع الكازاخي على وسائل التواصل الاجتماعي تعددت وتنوعت على تغير اسم العاصمة.

ليعلق صاحب حساب يحمل اسم "Eugeny Gaman" على "تويتر" قائلا: "تم تغير أستانا إلى نور سلطان، واتخذ القرار من قبل البرلمان، لذلك فإن نزاربايف سيكون دائما مع شعبه".

#Астана теперь будет называться #Нурсултан. Такое решение приняли парламентарии страны. Так что Назарбаев всегда будет со своим народом. pic.twitter.com/dQniMm1kFG — Eugeny Gaman (@EugenyGaman) ٢٠ مارس ٢٠١٩

ومنهم علق على أن "خرائط غوغل " لم تقم بالتغيير على موقعها.

B google пока еще Астана pic.twitter.com/nIWKbNgzt5 — Wladek L (@WladekL1) ٢٠ مارس ٢٠١٩

من جانبها علق صاحب حساب آخر بطريقة ساخرة بأن والدها قد ولد في هذه المدينة عندما كان اسمها تسيلينوغراد وهكذا سجل على جواز سفره، وقضى كل حياته وهو يشرح بأنها نفسها أستانا، والآن ماذا يقول".