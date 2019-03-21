صاحب أشهر صور هجوم نيوزيلندا ليس سعوديا (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الرجل الذي رفع سبابته من أجل "التشهد" أثناء حمله، عقب تعرضه للإصابة بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

وتحولت الصورة إلى أيقونة لضحايا الهجوم الدامي مكتسبة الكثير من التعاطف، وأكد العديدون أنه مواطن سعودي يدعى محسن الحربي.

وظهر مواطن فلسطيني يدعى خالد الجمالي، في مقطع فيديو كاشفا أنه صاحب الصورة الحقيقي، وأنه تعافى من جراحه وعاد لحياته الطبيعية بعد علاجه.

Muhsin al-Harbiy of Saudi Arabia was a victim of New Zealand terror attack yesterday. As he was being rescued he testified the shahadah. He is reported to have died this morning. May Allah accept him as a shaheed.#PrayForNewZealand pic.twitter.com/fZSeVm7Ztn — #AyoLebihBaik #2019PilihPKS #2019PrabowoPresidenRI (@arwidodo) March 16, 2019

وكانت صحيفة "سبق" قد ذكرت أن السعودي محسن الحربي المقيم في نيوزيلندا منذ 25 عاما، الذي لقي حتفه بالهجوم، كان مريضا بسرطان البروستاتا وانتشر المرض مؤخرا في كامل جسمه.