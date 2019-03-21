عون: علاقة لبنان وروسيا تاريخية ولا يمكن لأحد أن يحجبنا عن أي بلد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون ردا على سؤال عن الإنزعاج الأمريكي من التقارب الروسي- اللبناني:"ما يجمع لبنان وروسيا اعتراف متبادل وعلاقات تاريخية تميزت حتى في أيام الاتحاد السوفياتي السابق والتوتر بينه وبين الولايات المتحدة، بالمحافظة على التمثيل الدبلوماسي رغم محدودية العلاقات آنذاك، واننا في لبنان لا نتأثر بالخلافات بل نقيم الأمر على ضوء مصالحنا وصداقتنا مع الشعوب".
وأضاف عون:"لبنان بلد محايد وقد اقترحت جعله مركزا عالميا لحوار الثقافات والحضارات والأديان والأثنيات. وليس بإمكان أحد حجبنا عن أي بلد في العالم. صحيح أننا لا نتدخل بمشاكل الأخرين ولكننا نريد المحافظة على شخصيتنا".
وحول تزويد لبنان بالأسلحة، أكد الرئيس اللبناني أن الأسلحة لدى لبنان تختلف عن الأسلحة الروسية حاليا، والتجهيزات تأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما استعمال الأسلحة الروسية يتطلب تغيير نظام الأسلحة المستخدم، لافتا إلى أن "لبنان بحاجة إلى مصدر أسلحة، وفي المستقبل لا نعلم كيف يتطور الوضع".
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