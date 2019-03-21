عون: علاقة لبنان وروسيا تاريخية ولا يمكن لأحد أن يحجبنا عن أي بلد

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن علاقة لبنان وروسيا تاريخية وليس بإمكان أحد حجبنا عن أي بلد في العالم.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون ردا على سؤال عن الإنزعاج الأمريكي من التقارب الروسي- اللبناني:"ما يجمع لبنان وروسيا اعتراف متبادل وعلاقات تاريخية تميزت حتى في أيام الاتحاد السوفياتي السابق والتوتر بينه وبين الولايات المتحدة، بالمحافظة على التمثيل الدبلوماسي رغم محدودية العلاقات آنذاك، واننا في لبنان لا نتأثر بالخلافات بل نقيم الأمر على ضوء مصالحنا وصداقتنا مع الشعوب".

© Sputnik . The Office of the Lebanese Presidency عون لـ"سبوتنيك": لبنان وقع ضمن الحصار المفروض على الآخرين وعلى إيران

وشدد عون على أن "اللبنانيين على علاقة تاريخية مع روسيا تعود للقرن التاسع عشر"، مشيراً إلى أنه "عندما وقعت أحداث 1860، ووضع اتفاق 1864 وتوزعت حمايات الدول على أساس ديني، كانت روسيا من ضمن المجموعة التي منحت الحماية للمسيحيين اللبنانيين الأرثوذكس وفرنسا للموارنة والنمسا للكاثوليك وانجلترا للدروز. ومن هنا نشأت العلاقات القوية مع روسيا وانتشرت بين اللبنانيين على مختلف أطيافهم. ومن دون أن ننسى أن لدى روسيا اهتماما خاصا بالأراضي المقدسة في فلسطين".

وأضاف عون:"لبنان بلد محايد وقد اقترحت جعله مركزا عالميا لحوار الثقافات والحضارات والأديان والأثنيات. وليس بإمكان أحد حجبنا عن أي بلد في العالم. صحيح أننا لا نتدخل بمشاكل الأخرين ولكننا نريد المحافظة على شخصيتنا".

وحول تزويد لبنان بالأسلحة، أكد الرئيس اللبناني أن الأسلحة لدى لبنان تختلف عن الأسلحة الروسية حاليا، والتجهيزات تأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما استعمال الأسلحة الروسية يتطلب تغيير نظام الأسلحة المستخدم، لافتا إلى أن "لبنان بحاجة إلى مصدر أسلحة، وفي المستقبل لا نعلم كيف يتطور الوضع".