عون: علاقة لبنان وروسيا تاريخية ولا يمكن لأحد أن يحجبنا عن أي بلد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون ردا على سؤال عن الإنزعاج الأمريكي من التقارب الروسي- اللبناني:"ما يجمع لبنان وروسيا اعتراف متبادل وعلاقات تاريخية تميزت حتى في أيام الاتحاد السوفياتي السابق والتوتر بينه وبين الولايات المتحدة، بالمحافظة على التمثيل الدبلوماسي رغم محدودية العلاقات آنذاك، واننا في لبنان لا نتأثر بالخلافات بل نقيم الأمر على ضوء مصالحنا وصداقتنا مع الشعوب".

© Sputnik . The Office of the Lebanese Presidency