ترامب: آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

قال ترامب بتغريدة على "تويتر" "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".

Two years ago, ISIS was running rampant across Syria. Today, they have lost nearly all of their territory. pic.twitter.com/r04BvkZXEC — The White House (@WhiteHouse) ٢١ مارس ٢٠١٩

وسبق أن ذكرت صحيفة عبرية، صباح اليوم، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢١ مارس ٢٠١٩

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الخميس، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستقبل نتنياهو، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، أي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، للكنيست رقم 21، المقرر إجراؤها، في التاسع من الشهر المقبل.

وأوردت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر رسمية أمريكية أن الرئيس ترامب، من المتوقع أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، كما طلب منه، مرارا، نتنياهو، وذلك خلال الزيارة المزمعة لواشنطن، الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن نتنياهو قد صرح خلال لقاءه، أمس، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وبأن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى جزءا من أرض دولة إسرائيل.