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21:03 21 مارس/ آذار 2019
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    الكنيست الإسرائيلي

    موقع استخباراتي: إيران محور انتخابات الكنيست المقبلة

    CC BY 2.0 / James Emery
    العالم
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    قال موقع استخباراتي عبري إن إيران هي المحور الرئيس لمجرى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، المزمع إجراؤها في التاسع من الشهر المقبل.

    ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، صباح اليوم، الخميس، أن اختراق الاستخبارات الإيرانية لهاتف الجنرال بيني غانتس، يؤكد أن إيران باتت المحور الرئيس الذي تدور من حوله مجريات الانتخابات البرلمانية للكنيست، رقم 21.

    سارة نتنياهو
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    بعد غانتس وباراك... اختراق هواتف أسرة نتنياهو
    وأوضح الموقع الإلكتروني أن تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، رئيس حزب "الليكود" الحاكم، حول اتهام منافسه وغريمه الرئيس، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، باختراق إيران لهاتفه هو تطور خطير وجديد من نوعه في إسرائيل.

    وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن نتنياهو سبق وهدد إيران بضرب مفاعلها النووي، في حين كان الجنرال بيني غانتس من أوائل الجنرالات الإسرائيليين الرافضين للقيام بعملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، بل كان مؤيدا للاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في الخامس عشر من يوليو/ تموز 2015.  

    وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أنه بعد تبادل الاتهامات بين الجنرال غانتس ونتنياهو، فإن إيران تقف موقف المشاهد أو المتفرج، بكل سرور.

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال:

    كيف لغانتس أن يدير دولة وإيران اخترقت هاتفه.

    وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) مساء أمس، الأربعاء، أن نتنياهو هاجم الجنرال، بيني غانتس، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، على خلفية اختراق إيران لهاتفه، ونقل معلومات حساسة منه، قائلا:

    أي نوع من المواد حصلت عليها إيران من هاتفك.

    بيني غانتس
    © REUTERS / AMIR COHEN
    وسط عراك انتخابي... نتنياهو لغانتس: كيف تدير دولة وإيران اخترقت هاتفك
    وأفادت الهيئة العبرية بأن نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" الحاكم، قال لمنافسه الجنرال غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الرئيس في انتخابات الكنيست المقبلة، والمقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل، ليرد عليه الحزب الأخير نفسه، ويقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي:

    مستر نتنياهو، لماذا حصلت على 16 مليون شيكل؟!

    وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك حالة من العراك والسجال الانتخابيين بين نتنياهو وغانتس، هاجم بعدها رئيس حزب "أزرق أبيض"، وأوضح أنه يحاول التخفي من الجمهور الإسرائيلي.

    وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الأيام الماضية بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية اخترقت الهواتف الخاصة برئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك. 

    وقيل إن الاختراق طال هواتف وزير وعضو بارز بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، وكذلك سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وابنه يائير.

    انظر أيضا:

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    الجولان وإيران و"حزب الله"... رسائل نتنياهو الانتخابية
    لمناقشة ملف الجولان... نتنياهو في واشنطن خلال أيام
    وسط عراك انتخابي... نتنياهو لغانتس: كيف تدير دولة وإيران اخترقت هاتفك
    بعد غانتس وباراك... اختراق هواتف أسرة نتنياهو
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    الكلمات الدلالية:
    إيران, نتنياهو, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, إيران, إسرائيل
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