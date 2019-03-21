نتنياهو لترامب بعد قراره بشأن الجولان: صنعت التاريخ

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إبداء استعداده للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "في الوقت الذي تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا كقاعدة لتدمير إسرائيل، الرئيس ترامب يعترف بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. شكرا لك" pic.twitter.com/jyIEymnTLP — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 21, 2019

وقال نتنياهو عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس:

في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى استخدام سوريا كنقطة انطلاق لتدمير إسرائيل، يعترف الرئيس ترامب بشجاعة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. شكرا لك يا سيادة الرئيس ترامب.

في الوقت لذي تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا كقاعدة لتدمير إسرائيل, الرئيس #ترامب يعترف بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على #الجولان. شكرا أيها الرئيس ترامب! — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 21, 2019

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عوفير جندلمان، بتغريدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن نتنياهو هاتف ترامب، قبل قليل، وشكره على قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وقال له:

صنعت التاريخ!

أجرى رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشكره على قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وقال له: "صنعت التاريخ"! — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 21, 2019

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، الخميس، أنه آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

Two years ago, ISIS was running rampant across Syria. Today, they have lost nearly all of their territory. pic.twitter.com/r04BvkZXEC — The White House (@WhiteHouse) ٢١ مارس ٢٠١٩

وقال ترامب بتغريدة على "تويتر" "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".