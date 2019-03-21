إسرائيل تستهدف موقعا عسكريا لحماس في غزة

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، نقطة للضبط الميداني تابعة لحركة "حماس"، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت نقطة للضبط الميداني كان يوجد حولها مواطنون يشاركون في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان المستهدف لمعرفة ما إذا كان هناك إصابات جراء هذا الاستهداف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

#عاجل قصفت دبابة موقعًا عسكريًّا تابعًا لمنظمة #حماس الإرهابية في جنوب قطاع #غزة ردًّا على أعمال الشغب العنيفة بشكل استثنائي وإطلاق #بالونات_حارقة ومتفجرة خلال اليوم من قطاع غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 21, 2019

وسبق أن أعلن عن إصابة فلسطينيين اثنين بجروح مختلفة، وأكدت مصادر طبية فلسطينية أنه تم نقل المصابين (لم تحدد طبيعة إصاباتهما) إلى المستشفيات القريبة لاستكمال تلقي العلاج.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، جاء فيها أن دبابة قصفت موقعا عسكريا تابعا لحركة "حماس" جنوبي غزة، بدعوى قيام أفراد من الحركة بأعمال شغب، وإطلاق بالونات هيليوم حارقة باتجاه الداخل الإسرائيلي.

وأوردت صحيفة "معاريف" العبرية أن مستوطني منطقة غلاف غزة يشتكون من إطلاق الفلسطينيين لبالونات الهيليوم الحارقة، وأنه يجب تعويض السكان عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه البالونات.