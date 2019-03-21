الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيش، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال لا يعترف بأن مرتفعات الجولان جزء من إسرائيل، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موسكو — سبوتنيك. وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك": "لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي. لا يعترف الاتحاد الأوروبي تماشيا مع القانون الدولي، بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا يعتبرها بالتالي جزءا من أراضي إسرائيل".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، أنه قد آن الأوان للولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الخميس، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستقبل نتنياهو، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، أي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، للكنيست رقم 21، المقرر إجراؤها، في التاسع من الشهر المقبل.

وأوردت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر رسمية أمريكية أن الرئيس ترامب، من المتوقع أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، كما طلب منه، مرارا، نتنياهو، وذلك خلال الزيارة المزمعة لواشنطن، الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن نتنياهو قد صرح خلال لقاءه، أمس، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،بأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وبأن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى جزءا من أرض دولة إسرائيل.