لجنة الأمم المتحدة تعلن موقفها بشأن طلب موسكو توسيع وجودها بالقطب الشمالي

صرح نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي دينيس خراموف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن لجنة الأمم المتحدة أعلنت عن موقفها بشأن طلب موسكو بتوسيع وجودها في منطقة القطب الشمالي، وقد يتم الإعلان عن القرار في الصيف.

موسكو — سبوتنيك. وقال خراموف، اليوم الجمعة: "تقوم اللجنة حاليا بتنفيذ الإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية. لقد حددت موقفها من الطلب الروسي، ونأمل إعداد إصدار توصيات خلال الدورة القادمة في الأسبوعين الأولين من شهر تموز/يوليو".

وأشار خراموف إلى أن الوفد الروسي يناقش باستمرار مع أعضاء لجنة الأمم المتحدة حدود الجرف القاري.

وأضاف خراموف: "نحن نفهم رأيهم الحالي. كل شيء ليس سيئا، كل شيء يسير على ما يرام. تستمع اللجنة إلى حججنا ونجري حوارا عمليا معها، ونعتقد أن اللجنة ستعد التوصيات مع الأخذ في الاعتبار جميع أعمالنا ومفهوم تنمية منطقة القطب الشمالي بأكملها التي قدمناها".